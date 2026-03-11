POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Grauer Mercedes E200 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz einer Beratungsstelle an der Borkener Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (10.03.26) einen grauen Mercedes E200 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.45 Uhr und 16.50 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
