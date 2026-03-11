PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Grauer Mercedes E200 beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz einer Beratungsstelle an der Borkener Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (10.03.26) einen grauen Mercedes E200 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.45 Uhr und 16.50 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

