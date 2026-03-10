POL-COE: Coesfeld, Drachters Weg/ Kupferrohr entwendet
Coesfeld (ots)
Ein rund zwei Meter langes Kupferrohr haben Unbekannte am Drachters Weg entwendet. Zudem brachen die Täter eine Holzhütte auf, aus der nach derzeitigem Stand nichts entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Montag (09.03.26) und 9 Uhr am Dienstag (10.03.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell