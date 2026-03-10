PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Drachters Weg/ Kupferrohr entwendet

Coesfeld (ots)

Ein rund zwei Meter langes Kupferrohr haben Unbekannte am Drachters Weg entwendet. Zudem brachen die Täter eine Holzhütte auf, aus der nach derzeitigem Stand nichts entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Montag (09.03.26) und 9 Uhr am Dienstag (10.03.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:14

    POL-COE: Senden, Langeland/ Versuchter Auto-Aufbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben versucht, das Schloss der Fahrertür eines Opel Movano an der Straße Langeland aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Freitag (06.03.26) und 7.30 Uhr am Montag (09.03.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:57

    POL-COE: Billerbeck, Dörholt, L577/Geschwindigkeitskontrollen

    Coesfeld (ots) - Die Polizei hat am Sonntag (08.03.26) Geschwindigkeitskontrollen an der L577 in Dörholt durchgeführt. 813 Fahrzeuge fuhren durch die Messstelle, wovon 113 zu schnell waren. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus Essen, der mit 123 Stundenkilometern bei zulässigen 70 km/h gemessen wurde. Dem Mann droht ein Bußgeld von 320 Euro sowie zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizisten ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:14

    POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Schwarzer Hyundai I30 beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Aldi-Parkplatz am Grete-Schött-Ring hat ein unbekannter Autofahrer am Montag (09.03.26) einen schwarzen Hyundai I30 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren