Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Dörholt, L577/Geschwindigkeitskontrollen

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Sonntag (08.03.26) Geschwindigkeitskontrollen an der L577 in Dörholt durchgeführt. 813 Fahrzeuge fuhren durch die Messstelle, wovon 113 zu schnell waren. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus Essen, der mit 123 Stundenkilometern bei zulässigen 70 km/h gemessen wurde. Dem Mann droht ein Bußgeld von 320 Euro sowie zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizisten sensibilisierten die Motorradfahrer zudem für die Gefahren des zu schnellen Fahrens.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurde auch ein Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot für Lkw festgestellt. Hier erwartet den Fahrer ein Bußgeld von 150 Euro und den Unternehmer ein Bußgeld von 570 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

