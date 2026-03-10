POL-COE: Senden, Langeland/ Versuchter Auto-Aufbruch

Coesfeld (ots) - Die Polizei hat am Sonntag (08.03.26) Geschwindigkeitskontrollen an der L577 in Dörholt durchgeführt. 813 Fahrzeuge fuhren durch die Messstelle, wovon 113 zu schnell waren. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus Essen, der mit 123 Stundenkilometern bei zulässigen 70 km/h gemessen wurde. Dem Mann droht ein Bußgeld von 320 Euro sowie zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizisten ...

