POL-COE: Senden, Langeland/ Versuchter Auto-Aufbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, das Schloss der Fahrertür eines Opel Movano an der Straße Langeland aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Freitag (06.03.26) und 7.30 Uhr am Montag (09.03.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
