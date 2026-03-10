Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zoll und Polizei decken mutmaßliche illegale Beschäftigung im Kreis Kaiserslautern auf; Mehrere Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere bei Kontrolle in Nagelstudio angetroffen

Saarbrücken (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Saarbrücken und der Polizei haben Einsatzkräfte im Kreis Kaiserslautern am vergangenen Freitag mehrere mutmaßlich illegal beschäftigte Personen angetroffen. Ein Fluchtversuch zweier Personen scheiterte, sie konnten durch Polizeikräfte gestoppt werden.

Im weiteren Verlauf wurden sieben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angetroffen (vietnamesische und amerikanische Staatsangehörige), lediglich drei konnten sich ausweisen. Nach ersten Feststellungen hielten sich mehrere der Beschäftigten ohne erforderliche Aufenthaltspapiere in Deutschland auf. Gegen fünf Personen (vietnamesische Staatsangehörige) wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. In einem Fall besteht zudem der Verdacht des Missbrauchs von Ausweispapieren.

"Unsere Kontrollen zeigen immer wieder, dass illegale Beschäftigung häufig mit aufenthaltsrechtlichen Verstößen einhergeht. Der Zoll geht solchen Hinweisen konsequent nach", erklärt Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Auch durch die enge Zusammenarbeit mit Polizei und weiteren Behörden können wir solche Verstöße effektiv aufdecken und unterbinden", so Schmidt abschließend.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell