HZA-SB: Neun Nachwuchskräfte starten ihr duales Studium; Vereidigung beim Hauptzollamt Saarbrücken

Im feierlichen Rahmen wurden gestern neun neue Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Dienstes beim Hauptzollamt Saarbrücken vereidigt, sie beginnen nun ihr duales Studium beim Zoll.

Das Studium dauert drei Jahre und schließt mit dem akademischen Grad Bachelor of Laws (LL.B.) ab. Es kombiniert fachtheoretische Studienabschnitte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Rostock mit praxisnahen Ausbildungsphasen in den Dienststellen im Bezirk des Hauptzollamts Saarbrücken. Die Nachwuchskräfte werden dabei gezielt auf verantwortungsvolle Tätigkeiten, unter anderem in der Zollabfertigung, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie in weiteren Prüfungs- und Ermittlungsbereichen, vorbereitet. Als künftige Führungskräfte im gehobenen Dienst werden sie dazu beitragen, für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, Einnahmen des Staates zu sichern und Rechtsverstöße konsequent zu verfolgen.

"In den kommenden Jahrzehnten erwartet Sie ein spannender und abwechslungsreicher Beruf, der sicher - aber auch stets im Wandel ist." betont Anja Ball, Leiterin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Ich freue mich, Sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen" so Anja Ball abschließend.

Der Zoll bietet jungen Menschen eine krisensichere Perspektive in der Bundesverwaltung, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine attraktive Vergütung bereits während des Studiums. Das Hauptzollamt Saarbrücken wirbt weiterhin engagierte Nachwuchskräfte für den gehobenen Dienst an.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll und die Ausbildung im mittleren Dienst: Hauptzollamt Saarbrücken Telefon: 0681 8308-0412 E-Mail: bewerbung.hza-saarbruecken@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

