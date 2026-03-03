Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Tag des Artenschutzes am 3. März: Erfolgreiche Zollkontrolle am Flughafen Saarbrücken; Zoll entdeckt Elfenbeinketten im Gepäck eines Reisenden aus Antalya

Zum Tag des Artenschutzes am 3. März weist das Hauptzollamt Saarbrücken auf die besondere Bedeutung konsequenter Kontrollen Reiseverkehr hin. Der Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten ist eine zentrale Aufgabe des Zolls und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Bereits Ende September 2025 gelang dem Zoll am Flughafen Saarbrücken ein bedeutender Erfolg im Rahmen der Artenschutzkontrollen.

Bei der Einreise eines 47-jährigen türkischen Staatsangehörigen (mit Wohnsitz in Frankreich) fiel den Zollbeamten das Verhalten des Mannes im Kontrollbereich auf. Obwohl der Reisende aus der Türkei kommend den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren wählte, entschied sich das Kontrollteam zu einer näheren Überprüfung.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden die Gepäckstücke des Reisenden mittels Röntgentechnik durchleuchtet. Die Bilder zeigten deutlich mehrere Schmuckschatullen, woraufhin der Reisende zur Öffnung seines Gepäcks aufgefordert wurde. Die Zollbeamten stellten dabei drei Ketten aus Elfenbein sicher, einschließlich verschiedener Ersatzglieder und eines Eckstücks, die ebenfalls aus Elfenbein gefertigt waren.

Der Mann gab an, die Schmuckstücke zu Präsentationszwecken mit sich zu führen. Nachweise über eine rechtmäßige Herkunft oder artenschutzrechtliche Dokumente konnte er jedoch nicht vorlegen. Da es sich bei Elfenbein um ein streng geschütztes Material handelt, das unter die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des internationalen Artenschutzabkommens (CITES) fällt, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet. Die Gegenstände wurden sichergestellt und es wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken, betont die Bedeutung der Kontrolle: "Meine Kolleginnen und Kollegen leisten einen aktiven Beitrag zum Schutz bedrohter Tierarten. Elfenbein steht für eine der am strengsten geschützten natürlichen Ressource unserer Welt. Jeder Aufgriff verdeutlicht, wie unverzichtbar die konsequente Arbeit des Zolls für den Fortbestand bedrohter Arten ist."

Der illegale Handel mit Elfenbein trägt wesentlich zur Gefährdung der Elefantenpopulationen bei und wird daher streng verfolgt. Reisende sollten sich vor Auslandsreisen unbedingt über die geltenden Einfuhrbestimmungen informieren. Weitere Infos erhalten Sie im Netz unter www.zoll.de oder www.artenschutz-online.de

