POL-COE: Billerbeck, Nielande/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein rund zwei Meter langes Kupferrohr haben Unbekannte am Drachters Weg entwendet. Zudem brachen die Täter eine Holzhütte auf, aus der nach derzeitigem Stand nichts entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Montag (09.03.26) und 9 Uhr am Dienstag (10.03.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

