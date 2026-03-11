POL-COE: Billerbeck, Nielande/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Straße Nielande in ein Haus eingebrochen. Zwischen 9.45 Uhr am Samstag (07.03.26) und 14.30 Uhr am Dienstag (10.03.26) öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Angaben über mögliche Beute liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
