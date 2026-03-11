Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße, Mühlenweg/Illegal auf E-Scooter unterwegs

Coesfeld (ots)

Gleich in mehrfacher Hinsicht verbotswidrig war eine Dülmenerin mit einem E-Scooter auf der Halterner Straße unterwegs. Zunächst fiel sie am Freitag (06.03.) gegen 17:30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf, weil sie auf ihrem E-Scooter noch eine weitere Person transportierte. Das ist bei diesen Fahrzeugen nicht zulässig. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin zudem erst 13 Jahre alt war und damit das Mindestalter von 14 Jahren, welches zum Führen eines sogenannten Elektrokleinstfahrzeugs erforderlich ist, nicht erreichte. Zuletzt war am E-Scooter noch ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht, welches bereits im März 2025, also seit über einem Jahr, abgelaufen war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und informierten die Erziehungsberechtigten der Mädchen. Diese gaben an, über die Rechtslage nicht Bescheid gewusst zu haben. Den verantwortlichen Fahrzeugeigentümer, in diesem Fall den Vater der ebenfalls 13-jährigen Mitfahrerin, erwartet dennoch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

