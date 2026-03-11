PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße, Mühlenweg/Illegal auf E-Scooter unterwegs

Coesfeld (ots)

Gleich in mehrfacher Hinsicht verbotswidrig war eine Dülmenerin mit einem E-Scooter auf der Halterner Straße unterwegs. Zunächst fiel sie am Freitag (06.03.) gegen 17:30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf, weil sie auf ihrem E-Scooter noch eine weitere Person transportierte. Das ist bei diesen Fahrzeugen nicht zulässig. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin zudem erst 13 Jahre alt war und damit das Mindestalter von 14 Jahren, welches zum Führen eines sogenannten Elektrokleinstfahrzeugs erforderlich ist, nicht erreichte. Zuletzt war am E-Scooter noch ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht, welches bereits im März 2025, also seit über einem Jahr, abgelaufen war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und informierten die Erziehungsberechtigten der Mädchen. Diese gaben an, über die Rechtslage nicht Bescheid gewusst zu haben. Den verantwortlichen Fahrzeugeigentümer, in diesem Fall den Vater der ebenfalls 13-jährigen Mitfahrerin, erwartet dennoch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 08:51

    POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Weißer VW Touran beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (10.03.26) einen weißen VW Touran beschädigt. Zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr stand dieser in Höhe der Einmündung zur Eintrachtstraße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:45

    POL-COE: Dülmen, L551/ Auto kommt von Straße ab

    Coesfeld (ots) - Ein Auto ist am Dienstag (10.03.26) von der L551 abgekommen. Gegen 16.40 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrer aus Dülmen die Straße in Richtung Buldern. Nach bisherigen Erkenntnissen schlief der Mann ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den anliegenden Straßengraben und kollidierte dort mit einem im Graben befindlichen Betonrohr. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Dülmener in ein ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:14

    POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Grauer Mercedes E200 beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz einer Beratungsstelle an der Borkener Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (10.03.26) einen grauen Mercedes E200 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.45 Uhr und 16.50 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren