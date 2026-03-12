PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Wasserturm/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch (11.03.26) an der Straße Am Wasserturm zusammengestoßen. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 38-jährige Autofahrerin aus Coesfeld die Straße Am Wasserturm in Fahrtrichtung der Dülmener Straße. Zur gleichen Zeit war eine 45-jährige Autofahrerin aus Coesfeld in die Gegenrichtung unterwegs.

Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet die 38-Jährige in Richtung Fahrbahnmitte, worauf es zur Kollision kam. In ihrem Auto saßen zwei Kinder, in dem Auto der 45-Jährigen befand sich ein Kind. Alle kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

