Polizei Bochum

POL-BO: Polizei Bochum bittet um Mithilfe: Ein über 40 Jahre alter Bochumer Cold Case wird bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF aufgerollt - 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Bochum-Wattenscheid/Köln/Dortmund (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum wendet sich mit einem fast 42 Jahre zurückliegenden, aber weiterhin ungeklärten Tötungsdelikt an die Öffentlichkeit.

Der Fall wird am Mittwoch, 14. Mai 2025, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" detailliert vorgestellt. Ein Ermittler der Bochumer Kriminalpolizei wird den Fall persönlich in der Sendung begleiten und um die Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer bitten.

Was war geschehen?

Am 1. September 1983 wurde in Bochum-Wattenscheid, Höntroper Straße 99-101, die Leiche des damals 30-jährigen Reiner-Josef Pommerening entdeckt. Ein Schüler fand den unbekleideten Leichnam in einem offenen Sickerschacht auf einem Brachgelände an der Realschule Höntrop. Das Opfer wies massive Verletzungen auf, darunter Brandflecken und Schnittwunden, und war stranguliert worden. Die Obduktion ergab zudem schwerste Verletzungen im Unterleib, was insgesamt auf eine vorangegangene Misshandlung oder Folter hindeutet. Die Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass Reiner-Josef Pommerening in Köln lebte und bislang keine Bezüge nach Bochum bekannt sind. Auffällig ist, dass der Pommerening drei Tage vor seinem Tod in der Kölner Homosexuellen Szene wiederholt in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen wurde. Es ist unklar, warum er nach Bochum kam und ob er auch am Tag seines Todes in Begleitung dieser Person war.

Wichtiger Zeuge gesucht:

Für die Polizei ist der unbekannte Begleiter des Opfers ein wichtiger Zeuge, der entscheidende Informationen zu den Tatumständen liefern könnte. Er wurde im September 1983 wie folgt beschrieben:

- Männlich

- 30-35 Jahre alt

- Ca. 170 cm groß

- Athletische Figur

- Volles blondes, gelocktes Haar

- Auffallend platte Nase (sog. "Boxernase")

- Bekleidung: kariertes Flanellhemd, dunkle Weste, Jeanshosen, schwarze Schuhe

- Auffällige Tätowierung am linken Unterarm: blaues Herz mit gekreuzten Schwertern

Ein Phantombild des gesuchten Begleiters sowie eine Zeichnung seiner Tätowierung sind hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/167521.

Die Staatsanwaltschaft Bochum hat für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Die Polizei Bochum bittet um Mithilfe! Wenn Sie Hinweise zu dem gesuchten Begleiter oder andere sachdienliche Informationen zu diesem Fall haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0234 909-4106. Dies gilt natürlich auch für Menschen aus dem Kölner Raum. Auch ein Aufenthalt in Dortmund im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Tat ist möglich.

Jeder Hinweis, auch wenn er Ihnen unbedeutend erscheint, kann zur Aufklärung dieses schrecklichen Verbrechens beitragen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell