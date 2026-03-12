POL-COE: Lüdinghausen, Bechtrup/ Einbruch
Coesfeld (ots)
In der Bauerschaft Bechtrup sind Unbekannte am Mittwoch (11.03.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 9.50 Uhr und 19.35 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
