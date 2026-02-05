Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit verletztem Kind, Sachbeschädigung an PKW, Weitere Zeugen nach Unfall gesucht

Aalen (ots)

Leutenbach/Weiler zum Stein: Unfall mit verletztem Kind

Am Donnerstag, gegen 07:40 Uhr rannte ein 11-jähriger Junge unvermittelt hinter einem haltenden Bus auf die Fahrbahn der Stuttgarter Straße. Ein 45-jähriger Seat-Fahrer übersah das Kind. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Junge leichte Verletzungen zuzog. Er kam zur weiteren Behandlungen ins Krankenhaus.

Schorndorf/Unterberken: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen parkenden Mercedes in der Berkener Straße. An dem Fahrzeug wurde die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Murrhardt: Nach Unfall auf L1066 - weitere Zeugen dringend gesucht.

Nachdem es in der Nacht zum Sonntag, gegen 22:50 Uhr auf der L1066 zwischen Backnang und Murrhardt zu einem Unfall mit schwerverletzten Personen kam, bittet die Verkehrspolizeiinspektion dringend um Zeugenhinweise weiterer Verkehrsteilnehmer. Insbesondere werden die Autofahrer gebeten, die im Bereich an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Sulzbach an der Murr, auf den Abbiegevorgang des LKW warteten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07191 8929545 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 01.02.2026, 12:25 Uhr:

Murrhardt: Unfall mit Schwerverletzten -

In der Nacht zum Sonntag gegen 22:50 Uhr fuhr ein 41 -jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die L1066 von Backnang in Richtung Murrhardt. Bei Murrhardt-Harbach bog er nach links in einen Parkplatz ab. Ein auf der L1066 in Richtung Backnang fahrender 18 -jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem abbiegenden LKW seitlich unter dem Auflieger durch. Dadurch wurde das Dach des BMW abgerissen. Im Anschluss kollidierte der BMW noch mit zwei dort verkehrsbedingt in Richtung Murrhardt wartenden PKWs. Durch den Unfall wurde der 18 -jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle war bis in die Morgenstunden voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell