POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Zu einem sogenannten Dooring-Unfall kam es am Donnerstag (12.03.26). Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 74-jährige Coesfelderin mit ihrem Pedelec die Neutorstraße. Als diese sich auf Höhe eines Autos befand, öffnete die 49-jährige Fahrerin aus Coesfeld die Tür, worauf die Pedelecfahrerin mit der Tür kollidierte und stürzte. Mit einem Rettungswagen kam die 74-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Tipp der ...

