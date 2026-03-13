POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (13.03.26) versucht, in ein Autohaus an der Münsterstraße einzubrechen. Dazu gingen die Täter gegen 00.40 Uhr eine Tür an. Als sie einen Zeugen bemerkten, flüchteten die Unbekannten in Richtung Straße "Alte Badeanstalt". Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
