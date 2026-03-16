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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße
Betrug auf einem Supermarktparkplatz

Coesfeld (ots)

Auf dem Edeka-Parkplatz auf der Borkener Straße in Coesfeld sprach am 14.03.2026, gegen 12.00 Uhr, ein bislang unbekannter Täter einen 68-Jährigen Coesfelder an und bat um eine Spende für Gehörlose und Beeinträchtigte. Folglich beabsichtigte der 68-Jährige 20 Euro in Bar zu spenden. Dies lehnte der Unbekannte jedoch ab, da nur Überweisungen angenommen werden könnten. Anschließend übergab der Coesfelder dem Unbekannten seine EC-Karte, welche dieser an sein Mobiltelefon hielt. Es erfolgte die PIN-Eingabe durch den 68-Jährigen. Am nächsten Tag stellte er jedoch fest, dass nicht 20 Euro sondern 2000 Euro abgebucht worden waren.

Der Polizei ist diese Masche durchaus bekannt. Oft zeigt man den Betroffenen noch die eingegebene Summe und verschiebt im Anschluss das Komma. So werden aus 20 Euro schnell 2000 Euro.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden :

   - 18-24 Jahre alt
   - männlich
   - dunkles langes Haar
   - 170-175 cm groß
   - schlanke Statur
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - stotternde Sprache.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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