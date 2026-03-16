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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Ostdamm
Unfall nach Autorennen

Coesfeld (ots)

Am Samstagabend gegen, 23.40 Uhr, ist es in Dülmen auf dem Ostdamm zu einem Verkehrsunfall nach einem illegalem Autorennen gekommen. Der 19-jährige Fahrer aus Dülmen sowie ein bislang unbekannter Täter sind nach Zeugenaussagen hintereinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ostlandwehr gefahren. In einer langen Rechtskurve kam der 19-Jährige mit einem grauen BMW der 1er Reihe nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine stark steigende Böschung mit Buschwerk sowie einen angrenzenden Gartenzaun. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der andere Autofahrer setzte sein Fahrt fort. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Das Auto, das Mobiltelefon sowie der Führerschein des 19-Jährigen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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