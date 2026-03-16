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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Heller/Flucht vor der Polizei endet im Feld

Coesfeld (ots)

Ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, wollten Polizeibeamte am Samstag (14.03.) um kurz nach Mitternacht kontrollieren. Kein Interesse an einer Kontrolle hatte hingegen der Fahrzeugführer: Er schaltete das Licht aus und flüchtete mit bis zu knapp 100 km/h in das Industriegebiet Beisenbusch und weiter durch die Bauerschaft Heller. Sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte der Fahrer. Als er an einer Einmündung nach rechts abbiegen wollte, misslang dieses aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und die Flucht endete für das Duo in einem Feld. Der Fahrer, ein 16-jähriger Dülmener sowie sein 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Der 16-Jährige konnte für das offensichtlich technisch manipulierte Kleinkraftrad keine gültige Fahrerlaubnis vorwiesen, zudem war kein Versicherungskennzeichen angebracht - dieses befand sich in seiner Jackentasche.

Die beiden Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das Fahrzeug wurde als Tatmittel eingezogen und abgeschleppt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum bei den Jugendliche liegen nicht vor.

Dem 16-jährigen Fahrer werden unter Anderem ein verbotenes Einzelrennen nach § 315 d StGB sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Der Beifahrer hat sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht strafbar gemacht. Den Vater des Fahrers, der als Fahrzeughalter für das Kleinkraftrad verantwortlich ist, erwartet jedoch ebenfalls eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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