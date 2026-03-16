Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bruchweg/Herrenhandtasche geraubt

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter folgte am 04.03.2026 um 12:05 Uhr einem 87-jährigen Dülmener von einer Volksbank-Filiale an der Lüdinghauser Straße bis zu einer Garage am Bruchweg. Hier stieß der Täter den Geschädigten zur Seite und entriss ihm seine schwarze Herrenhandtasche aus der Hand. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt. In der Handtasche befand sich neben persönlichen Dokumenten ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Der Täter floh fußläufig vom Tatort und wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlank/normale Statur - kurze, dunkle Haare - graue Käppi - graue Jacke - dunkle Hose - sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

Die Polizei Dülmen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 02594-793611.

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