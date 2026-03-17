Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße

16-Jähriger greift Rettungskräfte an

Coesfeld (ots)

Rettungskräfte riefen am 16.03.2026, gegen 21.00 Uhr, die Polizei zur Unterstützung zum Bahnhof Lüdinghausen. Ein 16-jähriger Lüdinghauser sollte aufgrund seines körperlichen und geistigen Zustands infolge seines Drogenkonsums in eine Fachklinik gebracht werden. Seine Eltern waren ebenfalls vor Ort. Auf die Rettungswagenbesatzung reagierte der Jugendliche äußerst aggressiv. Dabei hielt er ein Cuttermesser in der Hand, ohne die Rettungskräfte konkret zu bedrohen. Dieses konnte ihm jedoch aus der Hand genommen werden. Beim Versuch, den Jugendlichen zu behandeln, biss er einem der Sanitäter in den Daumen. Des Weiteren bespuckte und beleidigte er die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Polizei verhielt er sich weiterhin aggressiv und unkooperativ. Die Beamten legten ihm Handfesseln und eine Spuckschutzhaube an und begleiteten ihn zur Klinik. Dabei versuchte er, die Polizisten zu beißen, und es gelang ihm, trotz der Haube, einen der Beamten anzuspucken.

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