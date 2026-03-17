PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße
16-Jähriger greift Rettungskräfte an

Coesfeld (ots)

Rettungskräfte riefen am 16.03.2026, gegen 21.00 Uhr, die Polizei zur Unterstützung zum Bahnhof Lüdinghausen. Ein 16-jähriger Lüdinghauser sollte aufgrund seines körperlichen und geistigen Zustands infolge seines Drogenkonsums in eine Fachklinik gebracht werden. Seine Eltern waren ebenfalls vor Ort. Auf die Rettungswagenbesatzung reagierte der Jugendliche äußerst aggressiv. Dabei hielt er ein Cuttermesser in der Hand, ohne die Rettungskräfte konkret zu bedrohen. Dieses konnte ihm jedoch aus der Hand genommen werden. Beim Versuch, den Jugendlichen zu behandeln, biss er einem der Sanitäter in den Daumen. Des Weiteren bespuckte und beleidigte er die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Polizei verhielt er sich weiterhin aggressiv und unkooperativ. Die Beamten legten ihm Handfesseln und eine Spuckschutzhaube an und begleiteten ihn zur Klinik. Dabei versuchte er, die Polizisten zu beißen, und es gelang ihm, trotz der Haube, einen der Beamten anzuspucken.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 08:32

    POL-COE: Coesfeld, Clemensstraße / Wohnungseinbruch

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende (13.03.2026 bis 16.03.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Clemensstraße in Coesfeld ein. Hebelspuren konnten gesichert werden. Zu möglichem Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 16:22

    POL-COE: Lüdinghausen, Ludwig-Erhard-Straße/Einbruch in Lagerhalle

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter schnitten die Außenwand einer Lagerhalle einer Firma in einem Gewerbegebiet am östlichen Stadtrand auf. Durch das entstandene, etwa 100x140 cm große Loch in der Leichtmetallwand drangen die Täter in die Lagerhalle ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag (14.03.), 12:30 Uhr bis Montag (16.03.), 07:30 Uhr. Ob etwas ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 16:16

    POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Mercedes Wohnmobil gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter stahlen ein auf der Steverstraße abgestelltes Wohnmobil. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (13.03.), 17:30 Uhr und Montag (16.03.), 09:45 Uhr. Es handelt sich um ein silberfarbenes Wohnmobil des Herstellers Mercedes, Typ Viano. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren