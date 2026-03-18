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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße/Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde am Mittwoch (18.03.) gegen 06:50 Uhr ein Fahrradfahrer verletzt. Der 44-jährige Havixbecker war mit seinem Rad auf der Dyonisiusstraße in Fahrtrichtung der Straße Am Habichtsbach unterwegs und wollte die Altenberger Straße am Fahrradüberweg im Bereich des Kreisverkehrs überqueren. Ein 49-jähriger Autofahrer aus der Slowakei, der auf der Altenberger Straße in Fahrtrichtung Hohenholte unterwegs war, nahm den Radfahrer zu spät wahr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer zu Boden stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Da der Autofahrer keinen festen Wohnsitz im Inland hat, erhoben die Polizeibeamten vor Ort eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Stafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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