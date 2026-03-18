POL-COE: Lüdinghausen, Droste-Hülshoff-Straße/Einbruch in Autohaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Autohaus, indem sie ein Fenster aufbrachen. In dem Autohaus durchwühlten sie ein Büro und entwendeten ein Mobiltelefon aus einer Schublade. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstag (17.03.), 19:00 Uhr und Mittwoch (18.03.), 09:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.
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