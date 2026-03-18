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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Droste-Hülshoff-Straße/Einbruch in Autohaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Autohaus, indem sie ein Fenster aufbrachen. In dem Autohaus durchwühlten sie ein Büro und entwendeten ein Mobiltelefon aus einer Schublade. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstag (17.03.), 19:00 Uhr und Mittwoch (18.03.), 09:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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