PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld
Die Beratungsstellung der Kriminalpolizei lädt ein zum Thema "Sicher Einkaufen im Internet"

Coesfeld (ots)

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei lädt Sie herzlich ein, an unserer Veranstaltung zum Thema "Sicher Einkaufen im Internet" teilzunehmen.

In dieser Informationsveranstaltung erfahren Sie, wie Sie sich vor Gefahren beim Online-Shopping, insbesondere bei Bestellungen in Online-Apotheken und auf anderen Plattformen, schützen können. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps zur sicheren Nutzung des Internets und zeigen Ihnen auf, welche Risiken beim Online-Kauf bestehen können. Themen der Veranstaltung: - Gefahren beim Einkaufen im Internet - Wie erkenne ich seriöse Anbieter? - Präventionstipps für sicheres Online-Shopping Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Fragen direkt an die Experten der Kriminalpolizei zu stellen und lernen Sie, wie Sie sich sicher und geschützt im Internet bewegen können.

Am 25.03.2026 um 10 Uhr in der Beratungsstelle der Kriminalpolizei, Bernhard-von-Galen-Str. 7a, 48653 Coesfeld.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 09:56

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße / Tatverdächtiger nach versuchtem Diebstahl gestellt

    Coesfeld (ots) - Ein 37-jähriger Rumäne ohne Wohnsitz in Deutschland versuchte am 19.03.2026, gegen 05.00 Uhr, mit einem Mittäter eine große Menge Süßigkeiten in einem Discounter an der Münsterstraße in Dülmen zu entwenden. Aufmerksame Mitarbeiter beobachteten die Täter und konnten den Diebstahl verhindern. Beide flüchteten zu Fuß. Einen der beiden ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 16:12

    POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/Absperrmaterial von Baustellen entwendet

    Coesfeld (ots) - Insgesamt etwa 100 Absperrgitter sowie 80 dazugehörige Standfüße entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Freitag (13.03.), 15:00 Uhr bis Montag (16.03.), 08:00 Uhr von zwei benachbarten Baustellen an der Straße Auf der Geest in Lüdinghausen. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug, mindestens ein ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 15:59

    POL-COE: Lüdinghausen, Droste-Hülshoff-Straße/Einbruch in Autohaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Autohaus, indem sie ein Fenster aufbrachen. In dem Autohaus durchwühlten sie ein Büro und entwendeten ein Mobiltelefon aus einer Schublade. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstag (17.03.), 19:00 Uhr und Mittwoch (18.03.), 09:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren