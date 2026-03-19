Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Die Beratungsstellung der Kriminalpolizei lädt ein zum Thema "Sicher Einkaufen im Internet"

Coesfeld (ots)

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei lädt Sie herzlich ein, an unserer Veranstaltung zum Thema "Sicher Einkaufen im Internet" teilzunehmen.

In dieser Informationsveranstaltung erfahren Sie, wie Sie sich vor Gefahren beim Online-Shopping, insbesondere bei Bestellungen in Online-Apotheken und auf anderen Plattformen, schützen können. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps zur sicheren Nutzung des Internets und zeigen Ihnen auf, welche Risiken beim Online-Kauf bestehen können. Themen der Veranstaltung: - Gefahren beim Einkaufen im Internet - Wie erkenne ich seriöse Anbieter? - Präventionstipps für sicheres Online-Shopping Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Fragen direkt an die Experten der Kriminalpolizei zu stellen und lernen Sie, wie Sie sich sicher und geschützt im Internet bewegen können.

Am 25.03.2026 um 10 Uhr in der Beratungsstelle der Kriminalpolizei, Bernhard-von-Galen-Str. 7a, 48653 Coesfeld.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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