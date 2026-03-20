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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Schuck gefunden - Eigentümer gesucht

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Schuck gefunden - Eigentümer gesucht
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Coesfeld (ots)

Eine 80-jährige Coesfelderin machte am 8. März bei Arbeiten in ihrem Garten an der Borkener Straße in Coesfeld eine unerwartete Entdeckung. Hinter einer Hecke lagen mehrere Schmuckstücke, die ihr nicht gehören - unter Anderem Uhren, Ketten, Ohrringe und Armreife. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher. Aufgrund der Umstände geht sie davon aus, dass die Schmuckgegenstände aus einer Straftat stammen. Bislang konnten sie jedoch keinen Tat zugeordnet werden.

   - Wer kann Angaben zur Herkunft oder der Eigentümerin/dem 
     Eigentümer der abgebildeten Gegenstände machen?
   - Wem wurden die Gegenstände möglicherweise gestohlen, ohne, dass 
     bereits eine Anzeige erstattet wurde?

Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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