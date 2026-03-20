Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße/Grauer Mercedes beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch (18.03.) zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen grauen Mercedes, der auf der Kleine Viehstraße geparkt war. Dieser wurde dabei an Stoßstange und Kotflügel vorne links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

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