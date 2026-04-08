Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260408 - 0441 Frankfurt - Rödelheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0439
Frankfurt (ots)
(la) Der seit dem 06. April 2026 vermisste 76-jährige Ubbo Josef S. aus Frankfurt am Main konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.
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