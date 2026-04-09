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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0445 Frankfurt - Dornbusch: Farbbeutelwürfe gegen ehemaliges Konsulat

Frankfurt (ots)

(ha) Am Dienstagnachmittag (07. April 2026) warfen bislang unbekannte Personen Farbbeutel gegen das Gebäude eines ehemaligen Konsulats in der Raimundstraße.

Nach aktuellen Erkenntnissen liefen insgesamt fünf Personen gegen 15:50 Uhr zu dem Haupteingang des Gebäudes. Von dort aus warfen sie mehrere Farbbeutel gegen das Gebäude. Die rote Farbe verteilte sich daraufhin auf mehreren Fenstern. Polizeibeamte fanden im Zuge der Anzeigenaufnahme dann noch mehrere rote Schriftzüge an dem Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, hellbraune Haare (zum Zopf gebunden); rote Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe, trug FFP2 Maske und Sonnenbrille,

Männlich, ca. 175 cm-180 cm, 35-40 Jahre alt, dunkle kurze Haare; dunkle Hose, dunkles Oberteil

Weiblich, ca. 170 cm groß, ca. 50-60 Jahre alt, weiße Haare (zum Zopf gebunden); braune Jacke, blaue Jeans dunkle Schuhe

Männlich, ca. 185-190 cm, ca. 30-40 Jahre alt, dunkle kurze Haare; dunkle Jacke, hellgraues Oberteil, helle Schuhe

Männlich, ca. 175 cm - 180 cm, ca. 50-60 Jahre, kurze Haare, Geheimratsecken; dunkelblaues Longsleeve, braune Hose, blau/weiße Sneaker

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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