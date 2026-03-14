Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Haßloch (ots)

Am Freitag, dem 13. März 2026, kam es gegen 11:50 Uhr in der Straße An der Fohlweide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem Personenkraftwagen die Straße An der Fohlweide in Richtung Kirchgasse. Ein bislang unbekannter Fahrer überholte ihn mit einem schwarzen Personenkraftwagen, vermutlich einem Fahrzeug der Marke Mercedes, offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit. Dabei streifte das Fahrzeug den linken Kotflügel des Wagens des 58-Jährigen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

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