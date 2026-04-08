Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260408 - 0444 Frankfurt - Höchst: Tagesausflug endet mit geraubter Jacke - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von gestern auf heute (07. auf 08. April 2026) wurde unter Vorhalt eines Messers einem Jugendlichen die Jacke geraubt. Der Räuber floh unerkannt - die Polizei sucht nach Zeugen

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich ein 16- und ein 17-Jähriger auf einem Tagesausflug in Frankfurt. Als die beiden sich gegen 23:30 Uhr in der Palleskestraße Höhe der Hausnummer 5 kurzzeitig trennten, wurde der 16-Jährige unter Vorhalt eines Messers seiner Jacke beraubt. Der Räuber floh in unbekannte Richtung.

Er wird beschrieben als männlich, schlank, etwa 180 cm groß, um die 18-Jahre alt, mit lockigen Haaren, dunklerem Teint und bekleidet mit einem hellgrauen Shirt der Marke "Under Armour" und einer hellen, enganliegenden Hose.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 55108 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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