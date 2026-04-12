Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Northeim (ots)

Moringen, Kreisstraße zwischen Iber und Moringen Samstag, 11.04.2026, 13.27 Uhr

Moringen (Hep) Eine 25 jährige Motorradfahrerin aus Northeim befährt mit ihrem Motorrad KTM die Kreisstraße 503 aus Moringen kommend in Rtg. Iber. In Höhe einer Linkskurve verliert sie, wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Motorrad,kommt von der Fahrbahn ab und stürzt. Beim Sturz verletzt sie sich schwer. Es entsteht ein Sachschaden von ca 10.000,- Euro

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