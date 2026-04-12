PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Northeim (ots)

Moringen, Kreisstraße zwischen Iber und Moringen Samstag, 11.04.2026, 13.27 Uhr

Moringen (Hep) Eine 25 jährige Motorradfahrerin aus Northeim befährt mit ihrem Motorrad KTM die Kreisstraße 503 aus Moringen kommend in Rtg. Iber. In Höhe einer Linkskurve verliert sie, wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Motorrad,kommt von der Fahrbahn ab und stürzt. Beim Sturz verletzt sie sich schwer. Es entsteht ein Sachschaden von ca 10.000,- Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 12:42

    POL-NOM: Fußgänger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

    Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße Sonntag, 12.04.2026, 02.40 Uhr Northeim (Hep)Ein bisher unbekannter Fußgänger überquert die Einbecker Landstraße und läuft im Dunklen vor den PKW VW Golf eines 21 jährigen Northeimers. Dieser konnte nur durch Ausweichen einen Unfall vermeiden. Beim Ausweichmanöver touchiert der Fahrer die Bordsteinkante, wobei der PKW beschädigt wurde. Der Fußgänger entfernte sich ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 12:36

    POL-NOM: Fenster eingeschlagen

    Northeim (ots) - Northeim, Brunkelskamp Sonntag, 12.04.2026, 00.50 Uhr Northeim (hep) Eine 61 jährige Hausbewohnerin in der Straße Brunkelskamp meldet der Polizei Northeim, dass ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin eine Scheibe ihres Wohnhauses eingeschlagen hat. Durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Northeim wird festgestellt, dass sich an der eingeschlagenen Scheibe tatsächlich Blutspuren befunden haben. Offenbar hat sich der Täter/die Täterin beim ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 07:19

    POL-NOM: Sachbeschädigung am BürgerGesundheitsPark

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße 2, Samstag, 11.04.2026, 15:00 Uhr Bad Gandersheim (nol): Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes beobachtet, wie eine männliche Person den BürgerGesundheitsPark durch den Eingang der ehemaligen Notaufnahme verließ. Als der bislang unbekannte Beschuldigte die Mitarbeiter des Rettungsdienstes erkannte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren