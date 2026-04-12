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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am BürgerGesundheitsPark

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße 2, Samstag, 11.04.2026, 15:00 Uhr

Bad Gandersheim (nol): Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes beobachtet, wie eine männliche Person den BürgerGesundheitsPark durch den Eingang der ehemaligen Notaufnahme verließ. Als der bislang unbekannte Beschuldigte die Mitarbeiter des Rettungsdienstes erkannte, flüchtete dieser fußläufig. Im weiteren Verlauf konnte eine Beschädigung an der Automatiktür der ehemaligen Notaufnahme festgestellt werden.

An der Tür entstand ein Schaden von ungefähr 400,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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