POL-NOM: Sachbeschädigung am BürgerGesundheitsPark
Bad Gandersheim (ots)
Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße 2, Samstag, 11.04.2026, 15:00 Uhr
Bad Gandersheim (nol): Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes beobachtet, wie eine männliche Person den BürgerGesundheitsPark durch den Eingang der ehemaligen Notaufnahme verließ. Als der bislang unbekannte Beschuldigte die Mitarbeiter des Rettungsdienstes erkannte, flüchtete dieser fußläufig. Im weiteren Verlauf konnte eine Beschädigung an der Automatiktür der ehemaligen Notaufnahme festgestellt werden.
An der Tür entstand ein Schaden von ungefähr 400,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.
Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.
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