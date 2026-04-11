Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Coffee with a Cop"

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 11.04.2026; 10:20 Uhr - 13:50 Uhr

Mit den Bürgern ins Gespräch kommen, Barrikaden abbauen. Unter dem Motto "Coffee with a Cop" begann die Polizei Einbeck in diesem Jahr erneut am Samstag, den 11.04.2026 ihr Dialogformat, zwischen 10:20 Uhr und 13:50 Uhr, direkt auf dem Marktplatz. Die Termine im letzten Jahr haben gezeigt, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen schwankt, so Hauptkommissar Mathias Krüger, einer der Initiatoren. Daher erscheint es umso wichtiger, dass ein direkter Austausch zwischen Polizei und Bürgern stattfindet. Aus diesem Grund ist das vom PK Einbeck ins Leben gerufene Dialogformat "Coffee with a Cop" da. Hier wird auf Bürgernähe, Dialogbereitschaft und offene Gespräche in lockerer Atmosphäre gesetzt, wobei die Anliegen der Bürger und Bürgerinnen direkt mit den vor Ort agierenden Polizeibeamten- und beamtinnen besprochen werden können. Noch bevor die Beamten ihre Anlaufstelle vollständig eingerichtet hatten, erschienen zwei ältere Damen mit unterschiedlichen Anliegen. "Wir haben schon auf Sie gewartet" lautete dabei die Anrede der Frauen. 3 Beamte waren eigentlich für den Informationsaustausch vorgesehen, mit Bürgern der Stadt, Touristen sowie Wochenendheimkehrern in Kontakt zu treten und für Sorgen, Ängste, Probleme in der Stadt, ein offenes Ohr zu haben, aber auch Anregungen und Informationen aus erster Hand entgegen zu nehmen. Da eine Kollegin verhindert war, mussten PHK Krüger und PK Lochocki den stark frequentierten Andrang allein meistern. Bei herrlichstem Sonnenschein suchten mehr als 120 Personen die Beamten auf und traten mit ihnen in Kontakt. Hierbei konnte nicht jedem Anfragenden in einem Einzelgespräch gerecht werden. Dennoch gelang es den Beamten auf charmante Art und Weise, diese in Gruppengesprächen innerhalb gebildeter Kaffeerunden zu integrieren und auch so zielführend Auskunft zu geben. Themenschwerpunkte waren dieses Mal Betrugsfälle per Telefon zum Nachteil älterer Menschen, rücksichtsloses Verhalten von E-Scooter-Fahrern, Geschwindigkeit in Wohngebieten sowie eine verschmutzte Stadt durch Hundekot. Mehrfache Anfragen, die Polizeitasse auf dem neuen "Logo" der Polizei Einbeck, erwerben zu können, rundeten die Gespräche ab. Die beiden durchführenden Polizeibeamten, Polizeihauptkommissar Mathias Krüger und Polizeikommissar Jeremy Lochocki zeigten sich überwältigt von der wiederkehrenden Resonanz und dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Polizei. Mehrfach fielen solche Sätze wie "schön, dass sie wieder da sind", "dass sie sich wieder Zeit für uns nehmen" oder aber auch "bisher habe ich mich nicht getraut, sie anzusprechen" Viele versprachen aber auch, bei einem nächsten Termin gerne wieder zu kommen, wenn es dabei auch nur auf einen allgemeinen Austausch bei einer Tasse Kaffee hinauslaufen sollte. Aufgrund der großen Nachfrage kommen die "Cops" am Samstag, den 06.06.2026, erneut auf den Marktplatz, zum Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Einbeck sowie allen anderen Interessierten.

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