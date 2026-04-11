Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis einen Pkw geführt.

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 07.04.2026, 14:00 Uhr

Am Dienstag, den 07.04.2026, kontrollierte eine Polizeistreife einen 36jährigen Pkw-Fahrer in Dassel. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus Relliehausen stammende Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte dieser körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Der Kontrollierte gab an, vor Fahrtantritt Cannabis sowie ein berauschendes Medikament zu sich genommen zu haben. Gegen den Mann wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eingeleitet. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt.

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