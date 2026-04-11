Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Müsli beim Reformhaus entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 10.04.2026; 09:45 Uhr

Am Freitagvormittag, den 10.04.2026, beobachtete eine Mitarbeiterin des Reformhauses auf dem Marktplatz eine bislang unbekannte männliche Person, die aus den Auslagen vorm Geschäft eine Packung Müsli entnahm und sich, ohne diese zu bezahlen, vom Ort entfernte. Die Mitarbeiterin lief dem Mann sofort hinterher und sprach ihn auf den Diebstahl an. Dieser machte nur eine abwertende Bewegung und setzte setzte seinen Fußweg weiter fort. Daraufhin rief die Mitarbeiterin die Polizei. Diese nahm diesbezüglich die Ermittlungen wegen Diebstahl auf. Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05561-31310 zu melden. Beschreibung der Person: ca. 50 Jahre, 175-180 cm, Halbglatze mit Pferdeschwanz und einem graumelierten Bart; bekleidet mit schwarzer Jeanshose, grauem Hoodie mit Kapuze und einer schwarzen, dreiviertellangen Steppjacke.

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