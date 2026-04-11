PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Müsli beim Reformhaus entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 10.04.2026; 09:45 Uhr

Am Freitagvormittag, den 10.04.2026, beobachtete eine Mitarbeiterin des Reformhauses auf dem Marktplatz eine bislang unbekannte männliche Person, die aus den Auslagen vorm Geschäft eine Packung Müsli entnahm und sich, ohne diese zu bezahlen, vom Ort entfernte. Die Mitarbeiterin lief dem Mann sofort hinterher und sprach ihn auf den Diebstahl an. Dieser machte nur eine abwertende Bewegung und setzte setzte seinen Fußweg weiter fort. Daraufhin rief die Mitarbeiterin die Polizei. Diese nahm diesbezüglich die Ermittlungen wegen Diebstahl auf. Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05561-31310 zu melden. Beschreibung der Person: ca. 50 Jahre, 175-180 cm, Halbglatze mit Pferdeschwanz und einem graumelierten Bart; bekleidet mit schwarzer Jeanshose, grauem Hoodie mit Kapuze und einer schwarzen, dreiviertellangen Steppjacke.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 08:44

    POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3

    Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Sudheim, B3, Donnerstag, 09.04.2026, 23.08 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 33-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Donnerstagabend die Bundesstraße 3 aus Northeim kommend in Richtung Göttingen. Auf Höhe der Ortschaft Sudheim kreuzte bei gelb-blinkender Lichtzeichenanlage ein wartepflichtige 30-jährige Autofahrer vorfahrtswidrig die B3 aus Sudheim kommend in Fahrtrichtung Hillerse. Der ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:05

    POL-NOM: Betrunken Unfall gebaut

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Lindau, Amtshof, Donnerstag, 09.04.2026, 10.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 48-jährige Frau versuchte am Donnerstagvormittag mit ihrem in eine Parklücke in der Straße "Amtshof" in Lindau einzuparken. Hierbei touchierte sie einen anderen dort geparkten Pkw und einen Anhänger. Anschließend informierte sie die Eigentümer der Fahrzeuge über den Vorfall, welche bei der 48-jährigen Verursacherin Alkoholgeruch feststellten und die ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:51

    POL-NOM: Eine Person bei Auffahrunfall verletzt - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Harztor, Donnerstag, 09.04.2026, 07.39 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagmorgen, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Die 33-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Harztor" in Richtung Konrad-Adenauer-Damm. Hierbei übersah sie die vor ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren