Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Unfall gebaut

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Lindau, Amtshof, Donnerstag, 09.04.2026, 10.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 48-jährige Frau versuchte am Donnerstagvormittag mit ihrem in eine Parklücke in der Straße "Amtshof" in Lindau einzuparken. Hierbei touchierte sie einen anderen dort geparkten Pkw und einen Anhänger. Anschließend informierte sie die Eigentümer der Fahrzeuge über den Vorfall, welche bei der 48-jährigen Verursacherin Alkoholgeruch feststellten und die Polizei alarmierten. Die eingesetzten Polizeikräfte führten vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von fast 3,2 Promille ergab.

Im weiteren Verlauf wurden entsprechende Blutprobenentnahmen durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

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