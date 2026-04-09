Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Ortsdurchfahrt von Rittierode

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, OT Rittierode, Rittieröder Dorfstraße 26 Unfallzeitpunkt: 09.04.2026, gegen 17:30 Uhr (kli) Am späten Nachmittag des 09.04. kam es in der Ortsdurchfahrt von Rittierode zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich touchierte ein weißer Kasten-Lkw mit roter Aufschrift die Hauswand der Geschädigten. Dabei wurde er von zwei Zeugen beobachtet. Leider konnten die Zeugen gegenüber der Polizei keine weiteren Angaben zum Lkw machen. Der LKW entfernte sich anschließend in Richtung Salzderhelden, ohne seine Beteiligung am Unfall mitzuteilen und so eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei Bad Gandersheim hat ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Lkw, dem beteiligten Fahrzeugführer, oder dem Unfallhergang geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim.

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