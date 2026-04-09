Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne gültigen Führerschein Auto gefahren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Annastraße, Mittwoch, 08.04.2026, 11.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 53-jähriger Mann aus Dransfeld wurde am Mittwochvormittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann, welcher zuvor die Annastraße in Northeim befuhr, konnte bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen. Der 53-jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Da es sich bei dem genutzten Pkw nicht um das eigene Auto handelte, wurde auch gegen den 28-jährigen Halter des Autos ein Strafverfahren eingeleitet. Er duldete die Fahrt durch den 53-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell