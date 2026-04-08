Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung in leerstehender Klinik

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6, Tatzeitraum: 31.03.2026, 15:00 Uhr - 06.04.2026, 16:00 Uhr.

In dem oben genannten Tatzeitraum betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich das Gebäude der ehemaligen Roswitha-Klinik in Bad Gandersheim. Hierbei wurden insgesamt drei Fensterscheiben beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Es wurden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen und insbesondere Anwohner aus der Hildesheimer Straße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. (geh)

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