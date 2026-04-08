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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bahnüberführung mit verfassungsfeindlichen Graffiti-Tags beschmiert - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37581 Bad Gandersheim, K638, Freitag, 03.04.2026, 18.00 Uhr - Samstag, 04.04.2026, 16.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person beschmierte im o.g. Tatzeitraum die Bahnüberführung an der K638 zwischen Seboldshausen und Schachtenbeck mit verfassungsfeindlichen Graffiti-Tags. Hierbei handelte es sich unter anderem um Hakenkreuze und Schriftzüge wie "AFD" und "ACAB".

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1500,00 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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