Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person zersticht Autoreifen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Theodor-Heuss-Ring, Montag, 06.04.2026, 18.30 Uhr - Dienstag, 07.04.2026, 05.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person zerstach im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die beiden Vorderreifen des Pkw einer 59-jährigen Frau. Der weiße Renault wurde durch die Geschädigte am Montagabend auf einer Parkfläche in der Straße "Theodor-Heuss-Ring" in Northeim geparkt. Am nächsten Morgen stellte sie die beiden beschädigten Reifen fest.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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