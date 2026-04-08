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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person zersticht Autoreifen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Theodor-Heuss-Ring, Montag, 06.04.2026, 18.30 Uhr - Dienstag, 07.04.2026, 05.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person zerstach im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die beiden Vorderreifen des Pkw einer 59-jährigen Frau. Der weiße Renault wurde durch die Geschädigte am Montagabend auf einer Parkfläche in der Straße "Theodor-Heuss-Ring" in Northeim geparkt. Am nächsten Morgen stellte sie die beiden beschädigten Reifen fest.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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