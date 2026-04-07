POL-NOM: Sachbeschädigung im Kindergarten Harriehausen
Bad Gandersheim (ots)
37581 Bad Gandersheim, OT Harriehausen, Kirchenbrink 2A
In dem Zeitraum vom 01.04.2026 bis zum 03.04.2026, kam es in dem evangelischen Kindergarten Harriehausen zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat hierbei das Sprungtuch des Trampolins aufgeschnitten und sich anschließend von der Tatörtlichkeit entfernt.
Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich telefonisch auf der Dienststelle des PK Bad Gandersheim zu melden. (lf)
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