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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Insassen bei Unfall leicht verletzt - 15000 Euro Schaden

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kreisstraße 410, Sonntag, 05.04.2026, 22.22 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 18-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die K410 zwischen Hammenstedt und Elvershausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und touchierte dabei einen Leitpfosten. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Neben dem 18-jähriger Fahrer wurden auch die weiteren drei männlichen Insassen (17J./19J./19J.) leicht verletzt und mussten einem umliegenden Krankenhaus zugeführt werden.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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