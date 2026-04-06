Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Coffee with a Cop" Bürgernähe der Polizei geht in die nächste Runde

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Samstag, 11.04.2026; 10:30 - 13:30 Uhr

Das im vergangenen Jahr sehr beliebte Dialogformat "Coffee with a Cop" kehrt zurück auf den Marktplatz. Nachdem im vergangenen Jahr, mit über 650 Bürgergesprächen, alle Erwartungen übertroffen wurden, setzt die Polizei Einbeck auch 2026 wieder auf den persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre. Die beliebten "Cops" sind zurück. Dass die Aktion im letzten Jahr sogar die Aufmerksamkeit des NDR Fernsehens auf sich zog, lag vor allem an der bewusst geschaffenen Wohlfühlatmosphäre" der Polizei auf dem mit Fachwerk durchzogenen Marktplatz. Statt an einem Schreibtisch im Kommissariat, begegnen sich hier Polizeibeamtinnen -und beamte mit Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe - und zwar ganz zwanglos bei einer Tasse Kaffee. Das Ziel ist klar: Barrieren abbauen. Im Vordergrund steht der persönliche Austausch, fernab von Bürokratie, einer Strafanzeige oder der Aufnahme von Ordnungswidrigkeiten. Hier darf gefragt, diskutiert und auch einfach mal nur "geschnackt" werden. "Coffee with a Cop" ist dabei aber viel mehr als nur Smalltalk oder eine nette Geste. Der Fokus liegt ganz klar auf den Sorgen, Nöten und Ängsten innerhalb der Bevölkerung; auf diese einzugehen und durch gezielte Folgemaßnahmen den Vorträgen der Mitteilenden Nachdruck zu verleihen und ein Gefühl von Sicherheit herzustellen. Die Polizei nutzt die Gespräche gezielt als Barometer für die Stimmung und die Sorgen in der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger können dabei direkt ansprechen, wo "der Schuh drückt". Daraus resultierende Erkenntnisse fließen im Nachgang direkt in die polizeiliche Arbeit und neue Einsatzkonzepte ein. Im Bereich Prävention können dabei Fragen u.a. zu Einbruchschutz, Verkehrssicherheit, Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen oder aber auch zu Cyberkriminalität, direkt vor Ort geklärt werden. Ein einfacher Smalltalk bei einer Tasse Kaffee ist aber ebenso ein wichtiger Bestandteil dieses Formates.

Die Termine für 2026

Wer das Gespräch suchen möchte, sollte sich den kommenden Samstag, den 11. April 2026, freihalten. Ab 10:30 Uhr sind die Initiatoren Polizeihauptkommissar Mathias Krüger und Polizeikommissar Jeremy Lochocki sowie Polizeioberkommissarin Britta Wünsche, zwischen Altem Rathaus und Till-Eulenspiegel-Brunnen zu erreichen und bei einem frischen Kaffee zu Einzel- aber auch Gruppengesprächen bereit. "Wir freuen uns auf den Dialog". Der Austausch im letzten Jahr hat gezeigt, wie wichtig dieser ungezwungene Kontakt für das gegenseitige Vertrauen ist", so PHK Krüger, im Vorfeld des ersten Termins. Weitere Termine auf dem Marktplatz sind für den Juni, August und Ende September 2026 geplant.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell