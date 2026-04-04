Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Parkplatz REWE-Markt, Donnerstag, 02.04.2026, 20:55 Uhr - 21:05 Uhr

NORTHEIM (sch) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagabend auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Einbecker Landstraße in Northeim. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Pkw den Parkplatz und touchierte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerkannt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro an dem geparkten Pkw.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-91480).

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