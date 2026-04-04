POL-NOM: Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Northeim (ots)
37154 Northeim, Fliederstraße und Einbecker Landstraße am Freitag, 03.04.2026, 10:55 Uhr und 11:45 Uhr
NORTHEIM (sch) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde zunächst gegen 10:55 Uhr ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Hardegsen in der Fliederstraße mit seinem E-Scooter angehalten. Bei der Überprüfung wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte festgestellt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle gegen 11:45 Uhr in der Einbecker Landstraße wurde ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Northeim mit seinem E-Scooter angehalten. Auch hier wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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