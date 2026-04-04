Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Balkons - Bewohner leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Tschaikowskistraße, Mehrparteienhaus, Freitag, 03.04.2026, 16:20 Uhr

Northeim (sch) - Am Freitag, den 03.04.2026, gegen 16:20 Uhr, kam es auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Tschaikowskistraße in Northeim zu einem Brand. Nach aktuellen Ermittlungen geriet aus bislang unbekannter Ursache Mobiliar des Balkons in Brand. Durch die Bewohner wurde der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht zu löschen.

Die Bewohner wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Durch den Brand kam es zu einem geschätzten Schaden von 2000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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