Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auto aus Garage geklaut - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 6 -

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, den 28.02.2026 und Donnerstag, den 02.04.2026 wurde von bislang unbekannten Personen an der o.a. Adresse ein Pkw der Marke Hyundai aus einer Garage im Hinterhof entwendet.

Aufgrund des Wohnortes der Geschädigten wurde die Strafanzeige bei dem Polizeipräsidium in Koblenz aufgegeben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.(kla)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell