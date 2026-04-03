Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Sachbeschädigung an einem Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Tatzeitraum: 01.04.2026, 21.00 bis 02.04.2026, 11.00 Uhr Tatort: Parkplatz Danziger Straße, 37581 Bad Gandersheim

In oben genanntem Zeitraum kam es auf dem Parkplatz an der Danziger Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte einen dort geparkten Pkw, verbog den Scheibenwischer und entfernte sich im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen (lud).

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