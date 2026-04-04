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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim, OT Langenholtensen, Pascheburgring, Freitag, 03.04.2026, 02:00 Uhr - 13:30 Uhr

Langenholtensen (sch) - Am Freitag, den 03.04.2026, im Zeitraum von ca. 02:00 Uhr bis 13:30 Uhr kam es im Pascheburgring in Langenholtensen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Pkw den Pascheburgring und touchierte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Anschließend entfernte er sich unerkannt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro an dem geparkten Pkw.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-91480).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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