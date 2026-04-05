POL-NOM: Verkehrsunfall in Northeim
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Wieterstraße / Obere Straße, Samstag, 04.04.2026, 19:40 Uhr,
Northeim (Gro)
Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 18-jähriger Einbecker befuhr mit einem Pkw Audi die Obere Straße und missachtete ein "Stop(p)"- Schild (Verkehrszeichen 206) im Kreuzungsbereich zur Wieterstraße. Dort stieß er mit einem Omnibus zusammen und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell