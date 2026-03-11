Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Heringsdorf (ots)

Gestern Abend, gegen 19:35 Uhr, überquerte eine weibliche Person (37) unbefugt am Haltepunkt Ückeritz/ Schmollensee die Gleise, um eine Regionalbahn der Usedomer Bäderbahn in Richtung Kölpinsee zu erreichen. Der Triebfahrzeugführer der Regionalbahn 99832 musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Beschuldigte bestieg den Zug und zeigte dem Kundenbetreuer auch ihren digitalen Fahrausweis vor. Die Personalien der Beschuldigten sind somit bekannt. Am Haltepunkt Kölpinsee verließ sie dann fluchtartig die Usedomer Bäderbahn und verschwand in unbekannte Richtung. Eine eingesetzte eigene Streife konnte entlang der Haltepunkte keine Person, auf welche die Beschreibung passte, feststellen. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

